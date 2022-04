Lanuvio, prosegue la riqualificazione di periferie ed ex aree agricole

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del II lotto di pubblica illuminazione di via Montegiove Vecchio a Lanuvio. Con questo intervento si concluderà l’ illuminazione di tutta la via, rendendola più sicura soprattutto nelle ore notturne.

Soddisfazione è stata espressa da Irene Quadrana capogruppo della lista civica Lanuvio per la Democrazia: “Questa è un’opera che i cittadini di Montegiove aspettavano da tempo. Avevamo preso un impegno e lo abbiamo portato a termine con un’attenta pianificazione che ci ha permesso di reperire 110 mila euro di fondi comunali che abbiamo potuto destinare a quest’opera. La riqualificazione delle aree ex agricole, come Montegiove, inizia anche ridistribuendo gli oneri di urbanizzazione e realizzando servizi utili come la pubblica illuminazione, ed è ciò che abbiamo fatto. Voglio ringraziare i tecnici comunali che hanno seguito questo progetto e l’assessore ai lavori pubblici nonché vice sindaco Andrea Volpi per l’attenzione riservata da sempre nel dare risposte anche alle periferie”