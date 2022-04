Gara di lettura al liceo “Pertini”, un incontro tra scuola, arte e istituzioni

Grandi temi, quelli che hanno scelto i ragazzi del Liceo “Pertini” di Ladispoli per la loro gara di lettura intitolata “Ad alta voce”, che si è svolta questa mattina. Che poi non era un evento centrato su un testo scritto e fruito con la lettura, ma era accompagnato anche da immagini, musiche eseguite dal vivo, balletti, costumi. Le performance sono state presentate in modo impeccabile da due studenti, Niccolò Nizza e Simone Panosetti. Tra gli argomenti scelti: la tragedia della Shoah, le disparità di genere, i momenti che hanno cambiato la vita di personaggi celebri. E ancora, in chiave più leggera, la commedia di Plauto o una versione inedita, in romanesco, della Commedia dantesca. Per la cronaca, l’evento si è concluso con la vittoria dei giovanissimi allievi della 1A che hanno scelto brani da Quel giorno, di Valentina Farinaccio, mentre al secondo posto si sono piazzati i ragazzi della 3B, con brani tratti da opere di Otto B. Kraus, Primo Levi e Anna Frank.

L’evento ha rappresentato un punto di incontro tra scuola, istituzioni e mondo dell’arte, grazie a una giuria composta dalle docenti del Liceo: Tina Coppola, Cinzia Luchetti e Daniela Zanardelli; dai rappresentanti dell’amministrazione cittadina: l’assessore alla Cultura Marco Milani e all’Istruzione Fiovo Bitti; e da artisti come l’attrice Loredana Piedimonte e il musicista Franco Pierucci. La manifestazione non poteva che essere sponsorizzata da due librerie: “Mondadori Bookstore” e “Scritti e Manoscritti”.

A fare gli onori di casa, la Preside Fabia Baldi, che ha esordito il suo intervento introduttivo ringraziando le docenti che hanno ideato l’evento, Alexandra Recchi e Francesca Elena Caradonna. Ha poi ricordato il legame con le istituzioni e si è detta particolarmente felice della manifestazione, perché dopo le restrizioni dovute alla pandemia “la nostra scuola sta riprendendo diversi progetti in presenza, come l’Erasmus, e adesso – ha proseguito – con molta fatica e impegno siamo ritornati alla vita”.

La Preside Baldi ha ricordato inoltre che il Liceo impiega una grande cura nel disegnare la propria offerta formativa, “che non si ferma all’aspetto curricolare – ha precisato – ma si distingue anche per la sua attività progettuale”.

A sottolineare l’importanza di un evento basato sulla scoperta della lettura e della cultura, entrambi gli assessori impegnati nella giuria. L’assessore Milani ha ricordato che dal 27 al 29 maggio si svolgerà la seconda edizione di “Ladispolibri, la Fiera del libro e degli editori”.

Dalle performance degli studenti, come ha sottolineato Franco Pierucci, sono emersi molti particolari interessanti per la bravura dei musicisti che hanno accompagnato i lettori-attori. Per quanto riguarda l’interpretazione dei testi letterari, entusiasta il commento di Loredana Piedimonte, attrice che ha lavorato a lungo con Gigi Proietti e con protagonisti del teatro italiano, come Giorgio Albertazzi, Ugo Pagliai e Giancarlo Giannini. “Sono felice di queste iniziative – ha spiegato – perché la cultura apre la mente. Inoltre io ho iniziato così, a scuola: ero molto timida, ma ho scoperto che stavo molto bene sul palco. E adesso sono trent’anni che faccio questo lavoro”.