Roma, si al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

E’ stato approvato all’unanimità del Consiglio metropolitano l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024 e l’adozione del Rendiconto della Gestione 2021, per l’acquisizione del parere della Conferenza metropolitana. Riferisce la Consigliera delegata al Bilancio di CMRC Cristina Michetelli

“L’approvazione del rendiconto del 2021, che riguarda la gestione passata dell’Ente, ci consentirà di preparare il Bilancio di previsione. Un passaggio propedeutico e di responsabilità politica che ci permetterà di avviare l’iter di approvazione in Consiglio necessario per finanziare i progetti programmati e mettere a regime le politiche dell’Amministrazione seguendo le linee guida del Sindaco Roberto Gualtieri”. Così Cristina Michetelli, Consigliera Delegata al Bilancio di CMRC