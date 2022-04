Covid, i numeri diramati dalla Regione

“Oggi nel Lazio su 8.687 tamponi molecolari e 50.900 tamponi antigenici per un totale di 59.587 tamponi, si registrano 8.692 nuovi casi positivi (+5.296), sono 23 i decessi (+7), 1.177 i ricoverati (-4), 66 le terapie intensive ( = ) e +8.221 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%. i casi a Roma città sono a quota 3.873.

Sono state consegnate in farmacia le prime 5 confezioni di farmaci antivirali su prescrizione medica. Il Lazio è la prima regione italiana ad aver attivato la distribuzione nelle farmacie”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.