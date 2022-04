Roma, domani niente mezzi pubblici per 4 ore

Quattro ore di sciopero e a rimetterci sono sempre i soliti noti, fermo restando che lo sciopero era, è e resterà sempre un diritto dei lavoratori. Ma quando ad andare in crisi sono sempre gli stessi (i lavoratori, gli altri) magari si potrebbero creare alternative. Perché gli scioperi sono “creati” per far capire qualcosa ai colletti bianchi, ovvero gente che generalmente non usa il mezzo pubblico per andare al lavoro. Il 28 aprile dalle 8,30 alle 12,30 stop ai mezzi pubblici Atac, Cotral e Roma Tpl, si salvano (stavolta) le Ferrovie dello Stato. Le scioperanti hanno comunque fatto sapere che saranno comunque garantite tutte le corse non comprese in quella fascia oraria.

Leonardo Emiliani