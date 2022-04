Formello, chiusi i lavori a via della Ficoraccia

“Finalmente si è conclusa un’opera fortemente voluta dalla mia Amministrazione: il completamento di via della Ficoraccia, essenziale per la viabilità Ovest di Formello. Pavimentare e mettere in sicurezza questo tracciato, fino a ieri una strada bianca di fatto impraticabile per il passaggio dei veicoli, consentirà un forte decongestionamento della viabilità, col traffico crescente che insiste sulla Formellese Sud. Una strada della quale beneficia l’intera cittadinanza ed in particolare i residenti delle zone del “Praticello”, “Albereto” e “Spinareta””. Così il Sindaco Gian Filippo Santi

“Impegnarsi con tenacia, avendo sempre presente l’obiettivo da raggiungere e non fermarsi dinanzi agli ostacoli: tutto questo – ha osservato la Presidente del Consiglio Comunale, Roberta Mazzoneschi – ha permesso di consegnare ai cittadini la transitabilità di via della Ficoraccia, un’importantissima arteria, attesa da parecchi decenni”.

Pienamente soddisfatto del completamento dei lavori, il Vice Sindaco Cristiano Lancianese, Assessore ai Lavori Pubblici: “L’Amministrazione ha individuato da sempre tra gli obiettivi prioritari quello della viabilità, lungamente trascurata a Formello, a fronte anche del crescente numero di veicoli che transitano nel territorio. Comunque non ci fermiamo qui – ha concluso Lancianese – : a giorni presenterò in Giunta un piano di fattibilità che comporta la messa in sicurezza e l’allargamento di alcune strade nevralgiche nel quadrante Est di Formello, quali via della Macère e via dei Pantanicci”.