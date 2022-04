Bracciano, scuse per un pagamento… non dovuto

Abbiamo ricevuto segnalazioni che per un disguido la colonnina del parcheggio sterrato in via del Lago nei giorni scorsi risultava attiva e pertanto alcuni cittadini hanno effettuato il pagamento, non dovuto, per la sosta.

Pertanto, la società SI. GI. Servizi srl, che gestisce i parcheggi a pagamento, provvederà da oggi a rimborsare tutti i cittadini che esibiranno presso la sede di via Giuseppe Palazzi, 1 a Bracciano il tagliando dell’avvenuto pagamento della sosta nel parcheggio sterrato.

È possibile richiedere informazioni inviando un’email all’indirizzo info@sigiservizi.it.

Nei prossimi giorni provvederemo a ripristinare la segnaletica. Ci scusiamo per l’inconveniente.