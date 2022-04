Bracciano, presentazione del libro “I miei sette padri”

La sezione ANPI di Bracciano invita le iscritte e gli iscritti e la cittadinanza tutta a partecipare alla presentazione del libro “I miei sette padri” di Adelmo Cervi. Sarà nostro ospite l’autore, figlio di Aldo Cervi, fucilato assieme ai suoi sei fratelli e a Quarto Camurri a Reggio Emilia all’alba del 28 dicembre 1943.

Raccontare la storia dei fratelli Cervi equivale a ripercorrere una delle più splendide pagine della Resistenza italiana, e farlo con chi la ha vissuta come figlio, prima ancora che come compagno d’ideali, ci aiuta a leggere quelle vicende in un’ottica diversa, quella della storia familiare che conferisce ai fatti narrati un tono di familiarità, di intimo colloquio con delle figure che, fuori dai libri di storia, si presentano nella loro spontanea umanità di padri, zii, figli.

L’evento si terrà mercoledì 20 aprile, alle ore 17:30, nella Sala conferenze dell’Archivio storico comunale (Piazza Mazzini, 5).