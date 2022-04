Lariano, Crocetta è il candidato sindaco

“Claudio Crocetta è il candidato sindaco della lista Prima Lariano”. L’annuncio arriva con un video postato oggi sui social network. “Ringrazio gli amici di Prima Lariano. Per me è un onore poterli rappresentare – dice Claudio Crocetta – L’essere stato scelto come candidato sindaco mi riempie d’orgoglio, ma mi carica anche di enormi responsabilità. In questi anni, infatti, l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Caliciotti, di cui ho avuto il privilegio di far parte, ha conseguito risultati storici. Ma il cammino non è ancora finito. Ne siamo tutti consapevoli. Molto è stato fatto, tanto c’è ancora da fare. Importanti progetti sono stati avviati, ma ora dobbiamo portarli a termine. Il lavoro non è ancora finito. Proseguiamo insieme. Colgo l’occasione per augurare Buona Pasqua a tutti i cittadini di Lariano”. Così, in una nota, il Comitato elettorale di Claudio Crocetta sindaco.