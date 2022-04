Mostra “PremioArteBorgo”, al via sabato 23 aprile

Il Museo Crocetti (via Cassia 492) è stato scelto anche quest’anno per la mostra dedicata ai venti artisti finalisti del concorso internazionale PremioArteBorgo, organizzato dall’omonima associazione culturale con il patrocinio del Municipio. La mostra apre sabato 23 aprile alle 18. Ingresso libero.

Le opere di questa edizione, selezionate dalla giuria, echeggiano tematiche attuali, legate alla complessità dell’oggi. Gli artisti usano il linguaggio dell’arte contemporanea per sostenere idee e generare risorse, con l’ambizione di segnare un percorso destinato a durare. Obiettivo del premio, sostenere gli artisti in un progetto concepito sul dialogo. In tempi così incerti, si punta a rappresentare l’arte come strumento di incontro e confronto, lasciando dialogare pittura, scultura e nuove forme espressive.

Venti gli artisti in mostra, selezionati tra centinaia di candidature da diversi paesi. I visitatori potranno dunque ammirare le opere di Rachele Amadori, Alex Becker, Loïc Bonnefont, Sara Camporesi, Andrea Ciresola – Carlo D’Orta, Barbara Giacopello, Igor Grigoletto, Cesare Iezzi, Ulrich Käelberer, Christine Löw, Anna Maria Maciechowska, Angelo Mastria, Giovanni Panzavolta, Linda Paoli, Antonella Privitera, Marilena Ramadori, Paolo Repetto, Alex Saliceti, Fernando Salmon Iza, Yuan Zhang.

La giuria – composta da Laura Turco Liveri, Oriana Impei, Floriana Mauro, Alessio Santucci, Roberto Castellucci – proclamerà i primi tre vincitori.