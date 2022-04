Eventi culturali a Roma, niente pagamento del suolo pubblico per il 2022

Si informa che è stata prorogata anche per quest’anno l’esenzione dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico (Osp) legate a eventi e attività culturali. Con Deliberazione n. 111 del 07 aprile 2022 la Giunta Capitolina ha infatti stabilito che fino al 31 dicembre 2022 non saranno dovute le somme previste sia per le iniziative, le manifestazioni e gli eventi culturali che si svolgono sul suolo pubblico del territorio di Roma Capitale, sia per le connesse occupazioni di eventuali spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale, purché la superficie destinata allo svolgimento delle attività culturali sia prevalente.