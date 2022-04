Cerveteri, c’è “La corsa e la scienza”, al rifugio degli Elfi

“Perché è importante fare sport? Quali benefici porta al nostro corpo fare una sana attività motoria? Lo sport quanto influisce sul benessere mentale di ognuno di noi?”.

A questa e a tante altre domande, risponderà il Dottor Fabrizio Giacometti, che venerdì 22 aprile alle ore 18:30 sarà all’interno dei locali del Rifugio degli Elfi in Piazza Risorgimento a Cerveteri, all’interno di “La corsa e la scienza”, un convegno ideato e organizzato da Loredana Ricci della G.S. Cerveteri Runner.

“Un’iniziativa davvero originale quella promossa da Loredana Ricci insieme a Barbara del Rifugio degli Elfi – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – un pomeriggio in un contesto piacevole in cui parlare di sport e di attività fisica con una figura di estrema competenza e preparazione come il Dottor Giacometti, che può vantare un’esperienza di livello internazionale. Ad affiancarlo, ci sarà appunto Loredana Ricci, sempre pronta a formare i propri allievi e ad incentivarli a vivere uno stile di vita sano e all’insegna del movimento e dello sport. Un evento più che mai importante in questo particolare contesto storico e sociale in cui siamo reduci da due anni di restrizioni e di impossibilità a vivere la quotidianità e i momenti di svago”.

“Con Loredana si è instaurato uno straordinario rapporto di collaborazione oramai da diversi anni – prosegue il Sindaco Alessio Pascucci – molto spesso è infatti impegnata al fianco della Protezione Civile comunale in tante iniziative di solidarietà in favore della collettività. Spero che questa nuova iniziativa, per la quale mi preme ringraziare il Rifugio degli Elfi per l’ospitalità concessa, possa rappresentare l’inizio di un ciclo di conferenze su queste tematiche. Rappresenteranno infatti occasione di incontro, di informazione ma anche di un importante, anche se graduale, ritorno alla normalità”.