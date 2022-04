Roma, il consigliere Ferraro assicura maggiore sicurezza

“Saranno intensificati i controlli nelle aree protette nei giorni delle prossime festività e durante i fine settimana”.

Il Consigliere Delegato all’Ambiente Rocco Ferraro, dopo un incontro con il Direttore del Dipartimento della Polizia metropolitana, annuncia maggiore presenza della Polizia Locale nelle Riserve naturali gestite dalla Città metropolitana di Roma. “Abbiamo iniziato, grazie alla disponibilità del Comandante Mario Sette, la programmazione per intensificare i controlli in aree dove di concentreranno turisti e vacanzieri per evitare disordini e per controllare il territorio in questa prima fase soprattutto nei giorni festivi e prefestivi. Nel frattempo stiamo organizzando un tavolo operativo con associazioni, operatori del settore e Istituzioni per individuare i punti nevralgici per una vigilanza sistematica. I controlli scatteranno da subito e si intensificheranno nei prossimi giorni e verranno strutturati in maniera sistematica nei prossimi mesi”.