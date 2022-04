Corrado Melone-L’agone nuovo, un ringraziamento particolare

Non siamo fermi: incontri tematici e meritati ringraziamenti all’istituto Corrado Melone di Ladispoli

Con il 25 marzo 2022, “L’agone nuovo” ha svolto seminari che hanno coinvolto tutti gli studenti delle classi 1°, 2° e 3° nella sede dell’istituto Corrado Melone di Ladispoli dedicati a bullismo, cyber bullismo, rischi e pericoli della Rete.

Il dottor Gianluca Di Pietrantonio, criminolo forense, psicologo di analisi criminale, grande esperto, affrontando le difficili problematiche connesse al problema, ha richiamato l’attenzione e l’interesse degli studenti sui vari pericoli e rischi che determinati metodi e atteggiamenti dei giovanissini provocano negli altri.

Gli studenti di tutte le classi dell’istituto, distanziati secondo le norme anti covid-19, durante i vari dibattiti e presentazioni, hanno dimostrato di apprezzare le tematiche proposte, intervenendo con domande pertinenti, metabolizzando quanto il relatore ha saputo travasare a tutti i presenti.

I professori presenti e la professoressa Stefania Pascucci, intervenendo e ringranziando la proficua collaborazione passata e presente con l’associazione l’agone nuovo e quella con Gianluca Di Pietrantonio, testimoniano come la scuola è attenta alle tematiche proposte e mette in campo conoscenze per prevenire il fenomeno.

L’associazione L’agone nuovo, ringrazia il dirigente, prof.re Riccardo Agresti, tutti gli insegnanti e gli studenti per il grande impegno e attenzione in tutte le occasioni di confronto.

La collaborazione non finisce qui!

Associazione culturale no profit “L’agone nuovo”

Il presidente Giovanni Furgiuele

Anguillara Sabazia, 8 aprile 2022