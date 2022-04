A.A.A. farmacisti cercasi a Ladispoli

Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato un avviso di selezione per titoli ed esame-colloquio, per la assunzione a tempo indeterminato con orario full – time di n. 2 farmacisti con qualifica di “farmacista collaboratore”.

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando (Allegato A: modello domanda di partecipazione) e dovrà essere presentata entro 9 Maggio 2022. La domanda corredata di tutti gli allegati dovrà essere inviata tramite PEC intestata al candidato ed indirizzata a Flavia Servizi S.r.l., all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it ovvero in alternativa tramite busta chiusa e sigillata spedita con raccomandata a/r presso la sede della Flavia Servizi S.r.l. in Ladispoli, Viale Europa n. 20 – cap 00055.