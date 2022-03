Manziana, azioni di supporto della popolazione ucraina in fuga dalla guerra

“Voglio ringraziare le due farmacie per avere dato la propria disponibilità – commenta il Sindaco Bruni – In questo momento è importante cercare il più possibile di attivare azioni di supporto efficaci e coordinate. Un ringraziamento lo voglio porgere anche a tutti i volontari impegnati ad ogni livello in questi giorni complicati in cui si sta cercando di delineare una linea strutturata d’azione. Ricordo che anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Sabatino ha avviato una raccolta di farmaci e che, proprio in queste ore, il Gruppo Protezione Civile La Fiora Manziana e le Guardie zoofile ambientali di Manziana del Laboratorio Verde Manziana-Santa Marinella sono impegnati nella gestione delle donazioni di beni di prima necessità: Manziana, se mai ce ne fosse stato bisogno, ancora una volta sta dimostrando concretamente il suo grande cuore!”