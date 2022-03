“Uno spazio per te” inaugura a Vigna di Valle

Inaugurazione il 3 aprile alle 12

Dal cuore pulsante di Uno spazio per te, in cui risiede il desiderio e la volontà di creare spazi a tutela del diritto alla salute e del benessere psichico, annunciamo l’apertura di una nuova sede a Vigna di Valle- presso la chiesa S. Maria Madre della Chiesa in via Giacomelli 1, in continuità con lo stesso progetto di sostegno psicologico, psiconcologico e psicoterapico nato nel 2017 a Bracciano, grazie alla disponibilità della parrocchia del SS Salvatore, che ne ha abbracciato la Mission, permettendogli di crescere e ampliarsi. Ad oggi Uno spazio per Te vede coinvolti 7 professionisti, psicologi e psicoterapeuti, specialisti della salute mentale, con differenti approcci e aree di intervento, che danno vita a un’ equipe variegata e multidisciplinare, capace di poter accogliere le diverse tipologie di aiuto. Il contesto in cui si muove è quello del privato sociale, in connessione con le realtà locali associazionistiche , di volontariato e pubbliche.

La mission è quella di offrire l’opportunità di poter intraprendere un percorso psicologico a tutte le persone che ne sentano la necessità a costi calmierati, definendo una funzione protesica delle strutture pubbliche dell’ASL che presentano un limite legato alle liste d’attesa, all’età e alla tipologia di disagio espresso.

L’ inaugurazione si terrà domenica 3 Aprile alle ore 12 presso la chiesa parrocchiale di Vigna di Valle, dove si terrà una piccola cerimonia inaugurale con un simbolico taglio del nastro portante i colori di Uno spazio per Te, con un Padrino e una Madrina e una breve presentazione del progetto e della stessa equipe di USPT, che piano piano si è formata dando consistenza e ricchezza professionale al progetto stesso.

Sarà una piccola festa, utile per conoscersi e condividere insieme un momento di convivialità.

Ringraziamo dunque sia Don Luigi, padrino d’eccellenza che ha accolto e visto nascere il progetto, Don Fernando, parroco attuale della chiesa del SS Salvatore, in cui si trova la sede principale di USPT , che con lo stesso entusiasmo ha continuato a sostenere la nostra iniziativa e Don Elio, parroco della parrocchia di Vigna di Valle, che ci ha permesso di poter portare avanti il nostro progetto al servizio della comunità e di un maggior benessere.

L’equipe di “Uno spazio per te”