Libri, dopo “La vita dentro la morte”

Ed è arrivato il momento di ringraziare tutti, ma proprio tutti per questa stupenda prima del libro, dove si è respirata tanta emozione, tanto amore e soprattutto tanta vita…ringrazio L’Agone per la partnership insostituibile , un grazie a tutti voi che avete permesso tutto questo e anche a chi non c’era e apparentemente sembra non esserci ma di cui sentiamo la presenza dentro di noi tutti i giorni.

Il libro si può acquistare on line su Amazon e parte del ricavato verrà devoluto a sostegno dell’area di psiconcologia di “Uno Spazio per te”.

Grazie immensamente a tutti per aver reso indimenticabile questo giorno.

d.ssa Rosaria Giagu