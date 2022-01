Elezioni, Matone e i “tradimenti” del PD

“Prima Gentiloni e poi Gualtieri,hanno dimostrato poco rispetto per gli elettori del Collegio Roma 1 lasciando dopo pochi mesi il seggio alla Camera e costringendoli a tornare alle urne tre volte in tre anni.Forse domenica prossima, 16 gennaio, prima di dare la preferenza al PD ,ci penseranno e risponderanno alla arroganza votando per il Centrodestra.”

Così, in una nota, Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio e candidata per il Centrodestra alle Suppletive per la Camera dei Deputati nel Collegio Roma 1,domenica 16 gennaio.