Nella notte muore David Sassoli

“Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli – la notizia è stata diramata nella notte dal suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 1.15 dell’11 gennaio nel CRO di Aviano (PN) dove era ricoverato. Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie”. Muore, a distanza di poche ore dalla scomparsa di un’altra voce libera come quella di Silvia Tortora, uno dei volti più amati della Rai, quel David Sassoli del quale solo ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Sassoli era ricoverato dal 26 dicembre per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Già lo scorso anno, aveva cancellato gli appuntamenti dal mese di settembre fino a inizio novembre – a causa di una “brutta” polmonite dovuta al batterio della legionella – come lui stesso aveva spiegato in un video pubblicato dopo la guarigione. Sassoli, volto del Tg1 negli anni dell’era Riotta, è stato il secondo presidente italiano del Parlamento Europeo dopo Antonio Tajani da quando l’assemblea di Strasburgo viene eletta a suffragio universale. Il suo incarico sarebbe scaduto a giorni.

Efisio Collu