Un bolognese ottiene 600 euro per un volo in ritardo da Roma

Il Giudice di pace di Civitavecchia ha condannato una compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria di 600 euro ad un passeggero della provincia di Bologna.

La vicenda risale al 20 novembre 2019, quando il volo riportò 4 ore di ritardo. Un volo in ritardo che fece saltare al passeggero la coincidenza per Recife. Il risarcimento è stato possibile, grazie all’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

«La giustizia italiana – commentano da ItaliaRimborso – anche in questo caso viene incontro alle esigenze del passeggero, ben comprendendo il disagio che può comportare un ritardo aereo. Il Giudice di Pace ha perfettamente applicato il Regolamento Comunitario n. 261/04, come spesso accade con la nostra azienda».

