Regione Lazio, prorogato “Più notti, più sogni. + Experience”

È stato prorogato al 31 gennaio 2022 il termine per aderire ai due avvisi di “Più notti, più sogni. + Experience“, la rinnovata misura dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per il rilancio turistico regionale che sarà valida per tutto il 2022.

In questa prima fase, i destinatari della misura sono gli operatori del settore turistico. Nello specifico, gli avvisi si rivolgono alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali (inclusi gli agriturismi), centri per il benessere fisico, agenzie di viaggi e tour operator del Lazio e, una volta terminata la fase di accreditamento, sarà realizzata una campagna promo-pubblicitaria diretta a turisti italiani e stranieri.

Dopo l’iniziativa del 2021 «Più notti, più sogni» con cui la Regione ha regalato una o due notti di pernottamento in più, se ne venivano prenotate tre o cinque nella stessa struttura ricettiva, la nuova misura «Più notti, più sogni. + Experience» presenta in aggiunta due importanti novità: la formula 2+1 con cui la Regione Lazio regala una notte di soggiorno ai turisti che ne prenotano due consecutive nella stessa struttura, e le experience, una serie di attività e servizi che potranno essere inclusi nei pacchetti turistici e i cui costi sono finanziati in modo rilevante dalla Regione.

“Il comparto turistico sta vivendo uno dei periodi più bui e drammatici a causa dell’epidemia. Le conseguenze sono evidenti: il trend dei flussi è negativo, le attività faticano a respirare e intere famiglie fanno i conti con questa situazione. A soffrirne è l’intera filiera turistica e l’economia del nostro territorio. Come Assessorato al Turismo supportiamo i nostri operatori destinando loro 8,5 milioni di euro con «Più notti, più sogni. + Experience», una misura che sarà operativa per tutti i turisti per tutto l’anno 2022. Da un lato, miriamo a stimolare la destagionalizzazione e contrastare l’overtourism, dall’altro, puntiamo a dare un reale sostegno a quanti operano nell’industria turistica non soltanto nei periodi in cui tendenzialmente si registrano le presenze turistiche più cospicue, quanto piuttosto per l’intero anno. Aderire a «Più notti, più sogni. + Experience» per i nostri operatori significa poter prendere una boccata d’aria. Per questo siamo certi che una simile opportunità non sarà sprecata”. – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio.

Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi e-mail: piunottipiusogni2022@laziocrea.it, per l’avviso rivolto alle strutture ricettive imprenditoriali, e lazioexperience@laziocrea.it, per l’avviso rivolto alle agenzie di viaggi e tour operator. Ricordiamo a tutte le strutture ricettive già aderenti alla misura del 2021 “Più notti, più sogni” che, per prendere parte alla misura per il 2022, dovranno aderire al nuovo avviso.