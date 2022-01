Rifiuti, a Lanuvio numero “dedicato” per chi è in quarantena

“Per ovviare a tutta una serie di problemi legati alla comunicazione dei dati e al ritiro dei rifiuti per gli utenti sottoposti a quarantena fiduciaria o positivi al Covid19, l’ufficio Ambiente del Comune di Lanuvio ha messo a disposizione un numero di telefono a cui i cittadini possono rivolgersi per avere tutte le informazioni necessarie. Il numero, 345.6281553, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Invitiamo, pertanto, tutti gli utenti ad usufruire di questo strumento per una maggiore collaborazione e una comunicazione più veloce ed efficiente”. Così , in una nota, Mario Di Pietro Assessore all’Ambiente del Comune di Lanuvio.