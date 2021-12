Ronciglione, doppio appuntamento per “Incontri con l’autore”

Prosegue il ciclo di presentazioni letterarie “Incontri con l’autore”, promosso dalla Biblioteca Comunale “Romolo Bellatreccia” con il patrocinio del Comune di Ronciglione. I prossimi due appuntamenti di martedì 21 e 28 dicembre – che si svolgeranno alle 16.30 nella Sala del Collegio – abbracciano il clima magico delle festività, proponendo due libri che conducono, in maniera diversa, nel mondo fiabesco:

“Si tratta di due delicati momenti di narrazione dedicati all’immaginazione e al pensiero magico. Con l’augurio che lo sguardo dell’adulto ritorni bambino e quello del bambino resti tale” – ha commentato la presidente della consulta della Biblioteca, Giovanna Saracino.

Martedì 21 dicembre sarà il libro “Delfina” dell’autrice Solveig Cogliani ad aprire il ciclo di incontri, con la partecipazione dell’editore Wasim Dahmash. “Delfina” è una favola illustrata bilingue in italiano ed arabo, pubblicata da Edizioni Q nel gennaio 2021. La storia, che prende spunto dalla tradizione napoletana del 1600, sembra ben rievocare la situazione che l’umanità sta vivendo in questo momento, il suo disperato bisogno di aria e di forza per sopravvivere. L’opera tratta e tocca molti temi attraverso il viaggio dei suoi protagonisti, Delfina e Hamelqart: la loro ricerca di amore supera molti limiti, spingendosi oltre i pregiudizi e le apparenze. Partendo dall’isola di Mozia in Sicilia, i lettori attraversano il Mediterraneo e avranno la conferma delle radici culturali comuni ai popoli delle sponde di questo mare.

Martedì 28 dicembre sarà invece la volta di “Naturalmente in rima”, un libro di filastrocche per i più piccoli che verrà recitato dall’autore Massimiliano Maiucchi, con la partecipazione di Diana Ghaleb della casa editrice Ghaleb.

Massimiliano Maiucchi è animatore, clown, ludotecario, attore e cantastorie. Ha pubblicato numerosi libri e canzoni per bambini con Nuove Edizioni Romane, Sinnos, Peek a Boo, Edizioni Corsare, Gribaudo Franco Cosimo Panini, Palombi Editori, Edizioni Anicia. Ha partecipato alla trasmissione televisiva “L’albero azzurro” (Rai2).

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto dell’attuale normativa anti-covid.