Città Metropolitana, Volpi: “Ottimi risultati per il centrodestra”

Ottimi risultati per il Centrodestra unito alle elezioni per il consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale. La lista “Territorio è Partecipazione” elegge 8 consiglieri di cui 5 amministratori locali di Fratelli d’Italia e 3 della Lega. Andrea Volpi, vice sindaco di Lanuvio e già capogruppo di FdI in consiglio metropolitano, è il primo degli eletti con 3600 voti.

“Sono estremamente soddisfatto del risultato ottenuto” – ha dichiarato Andrea Volpi. “Essere eletto per la terza volta consecutiva mi rende molto orgoglioso e allo stesso tempo mi investe di una grande responsabilità: quella di continuare a lavorare per il mio territorio in maniera precisa e puntuale come ho fatto in questi anni. Questa elezione – prosegue – è frutto di un lavoro coordinato partito da lontano che ha portato a costruire una rete di amministratori locali in grado di confrontarsi sulle problematiche dei propri territori e fare squadra per provare ad accogliere la maggior parte delle istanze dei cittadini. A tutti i consiglieri comunali che mi hanno scelto per essere il loro punto di riferimento – conclude Volpi – va il mio ringraziamento e la promessa che continueremo a lavorare in sinergia per il bene dei nostri comuni e di tutto il territorio della provincia di Roma”.