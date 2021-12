Viterbo, un biglietto integrato per scoprire i tesori della città

Beni culturali e turismo: presentato a Roma ai principali tour operator nazionali ed internazionali il biglietto unico, integrato di “Viterbo, Città Sotterranea”. Il nuovo biglietto integrato ha un costo di soli 10 euro e dà la possibilità di visitare lo storico percorso breve di Viterbo Sotterranea localizzato in Piazza della Morte, il nuovo e suggestivo percorso Monumentale di Viterbo Sotterranea di Via Chigi ed il Museo Storico-Didattico dei Cavalieri Templari, unico in Italia e meta di appassionati e curiosi dall’Italia e dall’estero.

Inoltre, con l’ausilio di guide turistiche abilitate, sarà possibile partecipare a particolari tour guidati dedicati ai possessori del biglietto integrato che con una piccola quota aggiuntiva potranno ammirare gli altri punti d’interesse turistici cittadini: torri, chiese, mura, fontane e palazzi storici negli antichi quartieri medioevali viterbesi di Pianoscarano, San Pellegrino e San faustino. Un modo per far scoprire e visitare luoghi spettacolari dell’antico abitato favorendo, al contempo, un rilancio dell’intero centro storico della Città di Viterbo.