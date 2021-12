Il salotto di Hello Kitty “So Different So Friends” a Castel Romano Designer Outlet

So Different So Friends è il minitour promosso da Sanrio, la società creatrice di Hello Kitty, per celebrare i valori dell’amicizia e la bellezza di scoprirsi inseparabili nonostante le proprie differenze. Dopo il grande successo di Roma e Firenze arriva il 14 e 15 dicembre all’outlet di Castel Romano il salotto di Hello Kitty and Friends, uno spazio interamente dedicato all’amicizia all’interno del quale ogni coppia di amiche o amici potrà registrare un videomessaggio raccontando la propria amicizia in versione 2.0. Tutti i partecipanti ricevono una copia del video, una fotografia personalizzata a ricordo dell’esperienza e tanti gadget firmati Hello Kitty and Friends.

A tutti viene offerta la possibilità di condividere – sui propri canali social – video e immagini dalla tipica atmosfera kawaii, quella intraducibile parola giapponese che noi indichiamo con “carino” ma che in realtà rappresenta sentimenti più dolci, una sensazione di positività silenziosa, che parte dall’emotività e si traduce nell’estetica. C’è anche un selfie wall per scattare e condividere le proprie foto taggando @hellokittyeu e utilizzando l’hashtag #sodifferentsofriends. Ma non è tutto: i migliori video entreranno a far parte di un video emozionale che sarà diffuso sui canali social di Hello Kitty Europa. Dopo Milano e Firenze So Different So Friends, il salotto di Hello Kitty sarà allestito a Roma – Castel Romano Designer Outlet 14 e 15 Dicembre dalle 13 alle 19; e a Napoli e Caserta La Reggia Designer Outlet (Marcianise) 17 e 18 dicembre dalle 13 alle 19

“Hello Kitty e i suoi amici tornano finalmente tra i loro fan nelle piazze italiane a celebrare i valori senza età di amicizia e gentilezza. Sia per le generazioni che già la portano nel cuore, sia per quelle che ancora devono innamorarsene ci sarà modo di riscoprire questa icona senza tempo” dichiara Silvia Figini, CEO di Sanrio – EMEA, India e Oceania, Mr. Men – Worldwide.

Sanrio è il marchio di lifestyle globale reso famoso da Hello Kitty, nata nel 1974, e da molti altri amati personaggi come My Melody, LittleTwinStars, Cinnamoroll, Pompompurin, gudetama, Aggretsuko, Chococat, Bad Badtz-Maru, Kerokerokeroppi e Mr.Men Little Miss. Sanrio è fondata sulla filosofia “Small gift, big smile”: un piccolo regalo può portare felicità e amicizia a persone di tutte le età. Dal 1960, questa filosofia è stata l’ispirazione per offrire prodotti, servizi e attività di qualità che promuovano la comunicazione e ispirino consumer experiences uniche in tutto il mondo. L’attività di Sanrio si estende anche al settore dell’intrattenimento e comprende la gestione di numerosi parchi a tema. Sanrio vanta una gamma di oltre 50.000 prodotti, disponibili in più di 130 Paesi. Per maggiori informazioni su Sanrio, visita www.sanrio.eu e seguici su Facebook, Instagram e Twitter (@hellokittyeu).