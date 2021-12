Festa dell’olio nuovo di Cerveteri, un successo annunciato

Si è conclusa a Cerveteri la Festa dell’Olio, giunta alla sua dodicesima edizione, certamente ai più sono risultati graditi le location di piazza Santa Maria e di Piazza Aldo Moro, per l’occasione piene di stand con prodotti tipici e di artigianato, ma soprattutto l’olio nuovo di Cerveteri. Il Circolo PD di Cerveteri si complimenta con l’Associazione Cerveteri Olio Evo, con il Presidente Luciano Pietroforte, e con tutti i volontari per il grande lavoro profuso in questi giorni e in questi anni di grande fatica e di grandi soddisfazioni. Grazie al loro lavoro questa manifestazione è divenuta oramai di rilievo regionale.

Un’iniziativa che da 12 anni cresce sempre di più in termini di partecipazione e di qualità e che rappresenta in pieno la giusta idea di sviluppo del nostro territorio. La valorizzazione dei prodotti agricoli, l’enogastronomia, il turismo e la cultura sono, per il Partito Democratico, i pilasti su cui si deve puntare per il rilancio della nostra economia.

Un ringraziamento particolare va all’Assessore alla Tutela e Rilancio dell’Agricoltura, Riccardo Ferri per aver sempre creduto in questa iniziativa accompagnando e supportando l’organizzazione dell’evento in questi anni. Ma vorremmo ringraziare anche l’Arsial e la Regione Lazio per il contributo concesso. L’Associazione 3.0, il Professor Manlio Vendittelli, la Dott.ssa Irene Luchetti che hanno arricchito la manifestazione con conferenze e convegni gratuiti per i nostri produttori che da sempre dimostrano di voler puntare su qualità e innovazione senza rinunciare alle tradizioni.

Ci piace ricordare che la coltivazione delle olive appartiene alla nostra cultura fin dall’origine. Infatti gli Etruschi furono ottimi produttori, appassionati consumatori e abili esportatori dell’oro verde. Da sempre gli ulivi sono una caratteristica essenziale del paesaggio dell’Etruria rendendolo ancor più affascinante.

Una passione riscoperta anche grazie a questa festa che ha contribuito a far crescere il numero di produttori di olio e a far crescere la qualità delle nostre produzioni. Concludiamo utilizzando una frase di Nelson Mandela che dedichiamo a tutti gli organizzatori, produttori, cittadini ed ospiti: ”Sembra sempre impossibile finché non viene realizzato”.