A Ronciglione c’è un albero per ogni nato

La nascita di un bambino porta con sé speranza per il futuro, esattamente come un nuovo albero dona speranza al pianeta.

La manifestazione “Un albero per ogni nato” è un appuntamento ormai caro ai ronciglionesi, che torna quest’anno dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Nella giornata di ieri, domenica 5 dicembre, protagonisti sono stati i bambini nati nel 2019 e nel 2020 residenti a Ronciglione, ai quali sono state dedicate le 85 nuove piante di alloro e i due alberi di leccio messi a dimora nel giardino comunale “Don Pacifico Chiricozzi”.

“L’amministrazione comunale è felice di poter rinnovare questo appuntamento con la cittadinanza – ha dichiarato il sindaco, Mario Mengoni – tornando così a celebrare le nuove nascite attraverso il gesto simbolico, ma carico di significato, della messa a dimora di un albero. Vedere nel nostro parco pubblico una così sentita partecipazione di famiglie e tanti nuovi alberi piantati ci lascia una bellissima immagine di speranza per il futuro”.

Ogni nuova piantina messa a dimora porta infatti il nome del bambino alla quale è dedicata e ad ogni famiglia è stato consegnato dal sindaco Mario Mengoni e dalla consigliera Maura Luzzitelli un attestato commemorativo della giornata.

L’iniziativa “Un albero per ogni nato” è promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Ronciglione, in ottemperanza alla legge 10/2013, con la quale la Repubblica riconosce il valore dell’ambiente e del patrimonio boschivo, attraverso una serie di politiche volte al controllo delle emissioni, al miglioramento della qualità dell’aria e alla lotta al dissesto idrogeologico.

“Nonostante la legge 10/203 non preveda l’obbligo per il nostro Comune di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato, in quanto inferiore ai 15.000 abitanti – ha commentato il consigliere delegato all’Ambiente, Maura Luzzitelli – l’amministrazione comunale ha subito aderito e portato avanti negli anni questa iniziativa, al fine di promuovere il patrimonio arboreo cittadino e lo sviluppo del verde urbano. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione, sposandone i valori e le nobili intenzioni”.