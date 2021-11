Presentata al Four Friends l’ultima fatica letteraria di Paola Scarsi

Presentato al Four Friends di via Braccianese Claudia 59 il libro “Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi”, scritto da Paola Scarsi, che ha descritto storie di imprenditoria italiana legata a chi ha aguzzato l’ingegno durante il lockdown.

A precedere l’incontro il presidente dell’associazione “L’agone nuovo” Giovanni Furgiuele, a intervallare i racconti dell’autrice è stata Elisabetta La Rocca, che ha letto alcuni brani del volume; a incorniciare l’appuntamento pomeridiano il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, rimasto poco ma comunque presente prima del consiglio comunale braccianese. Il libro tratteggia storie raccolte dalla Scarsi lungo lo Stivale,<fra aneddoti curiosi e storie commoventi. Il libro racconta il genio e la creatività italici, la capacità innata di far fronte alle difficoltà e di superarle in maniera semplice, singolare, innovativa.

Efisio Collu