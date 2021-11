Talete, nuovo look per l’ufficio relazione con il pubblico di Viterbo

Presentato a Viterbo nella sede-Talete SpA di via Mariano Romiti 54, e alla presenza del presidente dell’ATO 1 Lazio Nord Viterbo Pietro Nocchi e di alcuni sindaci della provincia, il rinnovato URP (ufficio relazione con il pubblico), che sarà attivo e fruibile a partire da giovedì 18 novembre.

«In economia siamo riusciti a rendere questo ambiente più gradevole e decoroso – ha dichiarato l’Amministratore unico Salvatore Genova – ovvero locali che presentano un sistema di areazione forzata in modo che gli utenti possano usufruire del servizio nel rispetto delle norme anti covid».

«Possono essere presenti – ha poi proseguito Genova – in simultanea 16 utenti fra quelli in attesa e quelli serviti, gli sportelli sono a vista e gli operatori prendono in carico la richiesta, la lavorano e poi forniscono le risposte».

«Gli utenti – ha poi proseguito l’amministratore unico – possono prenotarsi, e per non creare calca negli uffici; li invitiamo anche a non arrivare troppo in anticipo. Questa è la sede di Viterbo ma ci sono e ci saranno sedi in tutto il territorio, e garantiremo contestualmente URP territoriali nei paesi che a oggi hanno dato una risposta positiva. L’auspicio è quello di avere un URP in ogni comune».

Per la cronaca gli uffici son aperti tutti i giorni, per il momento solo su appuntamento.

Prima dell’apertura al pubblico, nella giornata di domani, gli uffici in questione riceveranno la benedizione di padre Francesco e padre Eleuterio, del convento Padri minori cappuccini.