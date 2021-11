Dark Nature Immagini e pensieri dalla mia Pandemia di Andrea De Ieso

Mostra fotografica di Andrea De Ieso a Trevignano Romano

Dark Nature

Immagini e pensieri dalla mia pandemia

La mostra fotografica di Andrea De Ieso visitabile dal 20 al 28 novembre 2021 presso la Galleria Antonella Rizzo, di Trevignano Romano.

L’autore ha voluto rappresentare i collegamenti fra la natura morta e le immagini di Roma. Il l suo 2020, l’anno del lockdown. Fra frutta e verdura, fotografata e l’immortale Roma che ha avuto modo di riprendere

Come lui stesso scrive:

Per tanto, infinito tempo, quanto è durato il lockdown, io sono stato il fantasma di me stesso. La mia anima nera mi faceva visita ogni giorno di quella prigionia. Roma deserta era uno spettacolo che toglieva il fiato, meraviglioso e spettrale, Terribile e magnifico. Una volta a casa interrogavo le carote, i finocchi le zucche. Ho sezionato limoni, ho assistito stupito al trionfo delle fragole. Con la loro forza lieve e profonda, i colori, la loro discrezione, gli ortaggi, la frutta, le piante, mi hanno soccorso. Hanno fatto sì che la mia anima sopravvivesse, che non marcisse come un vaso di fiori morto con la sua acqua. Questa è la mia storia in quei giorni di chiusura. Spero per me, per tutti, che non accada mai più. Andrea De Ieso