Ariccia, Staccoli: “Alcune modifiche alla viabilità sono temporanee”

“Continuano senza sosta i lavori nella zona di Vallericcia . È stato quasi terminato il tratto che va dalla rotatoria di via Longarina alla rotatoria del Sole. Ora siamo in attesa dell’autorizzazione, da parte della ex provincia, per terminare il rifacimento dell’asfalto della rotatoria del Sole. Inoltre procedono spediti i lavori su via di Mezzo e, sempre su via Vallericcia, nel tratto che va dalla rotatoria di via Longarina fino all’altezza di via della Palombara. Poiché per l’esatta esecuzione di questi ultimi lavori è stato necessario occupare un’intera carreggiata, si è proceduto a istituire un senso unico. Ciò anche per garantire la sicurezza, in entrata e in uscita, degli studenti del Liceo Joyce. Questa modifica è assolutamente temporanea e la viabilità a doppio senso verrà ripristinata non appena i lavori stradali nel tratto sopraindicato saranno conclusi”. Cosi in una nota il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli.