Manziana “rivede” il calcio nello stadio in fase di restyling

Il 24 ottobre per la prima volta il rinnovato stadio comunale “Vincenzo Marcozzi” ha ospitato una gara del campionato di seconda categoria. I lavori che negli ultimi mesi hanno interessato l’impianto sportivo non sono ancora del tutto terminati ma l’avvio della stagione sportiva tra le mura amiche, dopo lo stop forzato dovuto alle limitazioni legate alla pandemia, è garantito, vista l’avvenuta posa in opera del nuovo manto erboso e la ristrutturazione degli spogliatoi. «Avremmo voluto iniziare con una grande festa di inaugurazione – ha spiegato il sindaco Bruno Bruni – ma abbiamo preferito posticipare il tutto a primavera, dando priorità alla voglia di giocare dei nostri ragazzi che a lungo hanno atteso questo giorno. Lo sfizio di tagliare il nastro ce lo toglieremo più avanti, magari in concomitanza con il raggiungimento di qualche bel traguardo sportivo: non siamo mai stati l’Amministrazione dei lustrini da appendere sul petto e non inizieremo certo ora. In bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi e a tutto lo staff tecnico: inizia una nuova avventura sportiva e ricomincia sotto lo storico nome della nostra società sportiva ASD Manziana 1928… Forza Giallosi, si riparte alla grande! ».