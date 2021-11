Four Friends, ogni occasione è buona per un caffè. E non solo…

La solerzia delle ragazze che servono ai tavoli e il sorriso sempre stampato sui loro volti sono un biglietto da visita niente male per il Four Friends, il bar, pasticceria e bistrot di via Braccianese Claudia 59, diventato un punto d’incontro per mille e più motivi. Tagliato il nastro poco prima lo “scoppio” della pandemia, il locale ha “tenuto botta” in maniera più che egregia durante il lockdown, e il frutto che raccolgono è dato dall’affetto degli astanti, che non elargiscono baci e abbracci ma sono puntuali e presenti praticamente a ogni ora del giorno e della notte. Novembre rappresenta un mese di preparativi in vista delle festività natalizie, ma il dietro le quinte dei preparativi in casa-Four Friends sono già cominciati. Dal cappuccino e cornetto del mattino all’apericena, fino ad arrivare alla cena, proposta con piatti tipici della tradizione locale e non solo, come per esempio carni brasiliane e irlandesi, accompagnate da un’ottima selezione di vini. Nel corso dei quasi due anni di attività gli avventori del Four Friends hanno assistito a un miglioramento continuo, potendo contare oltre che sulla diversità delle scelte (dalla braceria ai gelati, fino ad arrivare al sushi) anche e soprattutto su una eleganza nei modi e rispetto del cliente da parte dello staff. Il tutto – bel luogo, ottimi piatti ed educazione del personale – con un buon rapporto qualità prezzo. Il nostro consiglio? Abbiamo provato il sushi. E non ce ne siamo pentiti.