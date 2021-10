Dante, si chiude il sipario a Canale Monterano

A Canale Monterano si chiude in maniera elegante e sontuosa la parentesi dedicata a Dante Alighieri, quattro giorni “all inclusive” dedicati al Sommo Poeta. Nella serata conclusiva, orchestrata dal direttore artistico Esper Russo, si comincia con Tiziana Biscontini, che replica parte della performance della serata precedente, “Lectura Dantis”; si prosegue con la leggerezza di Matilda Russo, che presenta “Lo ‘mperador del doloroso regno” (teatro danza), con Leonardo Silla (“Voce e musica ultraterrena) e con la commedia dell’arte di Mario Gallo (“La maschera dei diavoli”). Una dopo l’altra, si aprono le finestre dantesche: Fausto Cassi legge “Canzoni e Rime” de “La Vita Nova e le Rime” accompagnato da Luca Caputo al mandolino ed Emanuela Marrucci alla chitarra; e, a chiusura di sipario, la soprano Vania Pietrobattista, che interpreta “Le lacrime di Francesca”, “Quel secondo regno” e “Nell’Empireo”, a sua volta accompagnata al piano da Francesco Pastore, al violino da Lara Stocchino e al violoncello da Daria Rossi Poisa. Pubblico appagato, per una serata diversa dai consueti stereotipi. Tanto basta per andare a teatro.