Sostanze stupefacenti, arrestato un ventisettenne a Campagnano di Roma

Ieri sera, i Carabinieri di Campagnano di Roma hanno arrestato un 27enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo transitava a bordo di un’auto a noleggio in via Pradis Pedaggi quando, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi di un sacchetto lanciandolo dal finestrino del veicolo.

I militari lo hanno notato e gli hanno intimato di fermarsi ma il conducente ha tentato di sfuggire al controllo con una manovra repentina prima di essere costretto ad arrestare la marcia. I Carabinieri hanno perquisito il veicolo rinvenendo 47 dosi di cocaina in un barattolo di chewing gum per un peso complessivo di 64 g.

I militari hanno anche recuperato il sacchetto lanciato in strada dal 27enne che conteneva altre dosi della stessa droga.

L’arrestato, al termine del rito direttissimo, è stato associato nel carcere di Rebibbia, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.