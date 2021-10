Libri, a Palazzo Chigi di Ariccia sabato 30 il libro “Ciak…si mangia!

Grande kermesse tra cinema, cultura ed enogastronomia per la presentazione del libro “Ciak si mangia!” scritto da Luigi Jovino e Adriano Scipioni. L’appuntamento è fissato per sabato 30 ottobre alle ore 18 a palazzo Chigi di Ariccia. L’architetto Francesco Petrucci, curatore di palazzo Chigi, svelerà i retroscena delle numerose produzioni cinematografiche, girate nel sontuoso palazzo di Ariccia. L’attore Salvatore Marino, invece, ricorderà gustosi aneddoti che legano la sua esperienza artistica a grandi personaggi del cinema italiano. La giovane e promettente attrice Veronica Pavani intratterrà il pubblico con letture del libro che tratta dei rapporti gastronomici intercorsi tra i più famosi chef dei Castelli Romani ed i grandi della Commedia all’italiana. I lettori potranno conoscere le incursioni gastronomiche compiuti da personaggi come Ugo Tognazzi, Federico Fellini, Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Anthony Quinn, Sophia Loren e molti altri. Nelle cucine dei Castelli Romani si sono consumate vicende gustose, assolutamente inedite di attori, registi, cantanti, scenografi che hanno fatto grande il cinema italiano. In appendice al libro anche i profili gastronomici di numerosi interpreti della Commedia all’italiana, che non hanno avuto problemi a proporre nuovi piatti o ad inventarsi nuove ricette. Partecipa il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli.L’ingresso è gratuito, ma valgono le prescrizioni, previste per la legge anticovid.