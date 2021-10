Ai Campionati Italiani Assoluti di karate un titolo Italiano e un bronzo per il Team karate Ladispoli

Grande successo ai Campionati Italiani Assoluti di karate della FIJLKAM (unica Federazione riconosciuta dal CONI), disputati presso il “Palapellicone” di Ostia il 15-16-17 ottobre 2021. Quasi 500 e suddivisi nelle varie categorie di peso gli atleti in gara nella specialità del kumitè (combattimento) riservata alla classe di età (17-35 anni). La posta in gioco, infatti, era il titolo di campione italiano Assoluto, il livello degli atleti in gara è stato altissimo dal punto di vista tecnico, con toni agonistici elevati, tipici di questa classe d’età, considerato che in questa gara vi sono anche tutti i Gruppi Militari.

“Per il Team karate Ladispoli – dice l’assessore allo sport, Marco Milani – ancora un grande successo che conferma la qualità della sua scuola, che può contare sulla guida esperta e qualificata del maestro Vincenzo Riccardi, due le medaglie conquistate: un ORO ed il Titolo di “Campione Italiano Assoluto 2021” per FORINO Alessandro e un BRONZO per BISACCIA Andrea. Considerata la giovane età di Andrea Bisaccia (appena 17 anni) possiamo ritenerci più che soddisfatti, la sua è stata una prestazione eccellente fermandosi solo con un atleta più esperto appartenente ai gruppi militari. Buona la prestazione degli altri atleti del Team karate Ladispoli i quali si sono classificati tra il 7° e l’11 posto della classifica. In riferimento ai piazzamenti ottenuti dagli atleti, la società si è classificata al 2° posto della classifica generale maschile, preceduta solamente dal Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Insomma, una grande prova del Team Karate Ladispoli – ha concluso l’assessore Milani – che si conferma un’eccellenza sportiva della nostra città. Bravi i maestri, i dirigenti e i fantastici atleti”.