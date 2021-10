Consorzio del lago di Bracciano, appuntamento il 9 ottobre

Il 9 ottobre ultimo di quattro eventi per il Consorzio del lago di Bracciano, un’ottima occasione per chi ancora non ha partecipato. Le iniziative sono dedicate alla valorizzazione del prodotto ittico del territorio. Realizzati grazie al contributo della Regione Lazio (PO FEAMP 2014/2020 – Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione), questi eventi sono il frutto del grande lavoro di squadra svolto dal personale del consorzio e dalle numerose realtà locali che hanno collaborato alla loro realizzazione: la Cooperativa pescatori del lago di Bracciano, che ha permesso ai visitatori di assaporare le ottime fritture di pesce di lago; “Fiorelli ricevimenti” e il suo eccellente servizio di catering; la “Fisar Manziana-lago di Bracciano” e la sua eleganza nell’accompagnare le pietanze attraverso la degustazione di ottimi vini, sapientemente scelti tra quelli del territorio; “Didattica in valigia”, con i suoi laboratori ideati per i bambini; “Granstagno” e le graziose caricature realizzate dalla sua illustratrice; “Hydra ricerche” e i suoi acquari; il professor Marco Seminara e le sue affascinanti spiegazioni sull’ecologia lacustre; la “Lake service”, che ha realizzato l’impianto audio e luci; il personale addetto all’accoglienza Tiziana Cecchini e Roberta Scintu; Stefano Carinci, che ne ha costantemente curato la comunicazione; infine il personale del “D.N.E.M.”, che ha coadiuvato il consorzio nell’assicurare lo svolgimento degli eventi nel rispetto della normativa Covid.

