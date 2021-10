Angelo Borgna nuovo sindaco di Caprarola

“Ringrazio gli elettori per aver riposto in me la loro fiducia, svolgerò il mio nuovo incarico di sindaco con serietà, responsabilità e passione, ascoltando le esigenze e i bisogni di tutti i cittadini e realizzando progetti importanti per Caprarola. Grazie alla squadra che mi ha accompagnato in questo viaggio, un gruppo coeso, preparato, composto da persone competenti e motivate che hanno molte energie da mettere al servizio del nostro paese. Daremo continuità all’azione amministrativa degli ultimi dieci anni che ha ottenuto risultati molto importanti in tutti gli ambiti di competenza, per cui il mio grazie va soprattutto a Eugenio Stelliferi”: così Angelo Borgna, neo-eletto sindaco di Caprarola, commenta l’esito delle elezioni comunali.

Dopo due mandati consecutivi, il sindaco uscente Eugenio Stelliferi è stato eletto con la lista n. 2 a sostegno di Angelo Borgna. “Congratulazioni ad Angelo Borgna per la vittoria elettorale che abbiamo costruito insieme giorno dopo giorno – dichiara – Sarà un grande sindaco per Caprarola e grazie a lui ed alla squadra sarà possibile raggiungere nuovi prestigiosi traguardi, dando seguito all’operato degli ultimi dieci anni grazie a cui il nostro Comune è diventato un punto di riferimento per tutta la provincia e oltre”.