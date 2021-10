Bracciano, ecco come cambia (in meglio) l’ospedale “Padre Pio”

Prosegue il potenziamento dell’ospedale Padre Pio di Bracciano, il fulcro delle cure e l’assistenza sanitaria per i cittadini dei comuni del lago. L’impegno profuso per l’ampliamento dei servizi offerti da nosocomio, dimostra quanto i vertici aziendali della Asl Roma 4, stiano proseguendo il lavoro di ampliamento e ammodernamento per offrire un ospedale sempre più vicino al cittadino.

Ne è un esempio il reparto della nuova chirurgia oculistica, che il 25 agosto ha effettuato i primi interventi con strumentazione di ultima generazione altamente sofisticata.

La UOSD oculistica diretta dalla dottoressa Gloria Bastioli, ha programmato in agenda i primi due interventi che sono stati eseguiti lo stesso giorno dal dottor Sebastiano Fava e dall’equipe operatoria.

Gli interventi sono stati erogati in regime ambulatoriale, durati ognuno dieci minuti; l’iter operatorio dall’accettazione alla dimissione è durato circa due ore. E’ stata espressa grande soddisfazione da parte dei pazienti, che si sono profusi in complimenti a tutto il personale per la professionalità, l’umanità, l’organizzazione e il trattamento loro riservato.

La sala operatoria dove vengono svolti gli interventi è dotata di una attrezzatura di ultima generazione, che permette di eseguire interventi di cataratta del segmento anteriore dell’occhio. Sarà possibile in un prossimo futuro eseguire altre tipologie di interventi, sempre da svolgere in regime ambulatoriale: interventi sugli annessi oculari e intravitreali.

La modalità di prenotazione

Tutti i pazienti con visita oculistica e indicazione di intervento chirurgico per cataratta possono presentarsi negli ambulatori della UOSD oculistica del “Padre Pio” ogni mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30, o del “San Paolo” tutti i giorni dalle 8.30 alle 13, per essere inseriti nelle liste di attesa.

La visita dell’assessore

In occasione della visita dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato, avvenuta il 31 agosto, si è evidenziato il grande lavoro svolto per offrire agli utenti dei comuni limitrofi un’assistenza a misura di cittadino, vicina ed efficiente. L’assessore ha ringraziato tutto il personale per l’impegno profuso nella lotta contro il Covid 19 e ha espresso la sua soddisfazione riguardo le novità di prossima attivazione.

Si è parlato anche della lungodegenza, che verrà attivata entro Natale, e che è al primo piano dell’ospedale “Padre Pio”. Un nuovo reparto con una copertura di venti posti letto e una grande palestra attrezzata.

Il reparto di lungodegenza permetterà il proseguimento dell’opera di riqualificazione dell’ospedale di Bracciano, e favorirà un alleggerimento del reparto di medicina.

Il reparto di lungodegenza (o post acuzie) offrirà un servizio ospedaliero destinato ad accogliere pazienti generalmente non autosufficienti, affetti da patologie tali da risentire scarsamente dei trattamenti riabilitativi finalizzati alla ripresa dell’autonomia, ma che necessitano sia di assistenza che di trattamenti riabilitativi. I pazienti, conclusa la fase acuta del ricovero, potranno avere un prolungamento dell’intervento assistenziale ospedaliero.