Caprarola, inaugurato l’Ostello Farnese alle Scuderie

Inaugurato a Caprarola l’Ostello Farnese, in una cerimonia a cui ha partecipato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. L’ostello, ubicato presso le Scuderie di Palazzo Farnese (ingresso da Via San Rocco), è stato realizzato attraverso un progetto vincitore del bando regionale “Itinerario Giovani” per la valorizzazione di beni pubblici non utilizzati o dismessi attraverso la creazione, nel Lazio, di un totale di 21 ostelli e siti di animazione culturale per stimolare la creatività e l’aggregazione giovanile.

L’Ostello Farnese di Caprarola è il risultato di interventi di ammodernamento e adeguamento dei locali nelle Scuderie. Una volta in funzione, sono previste attività gestite da organizzazioni composte da giovani under 35 che, secondo le linee guida del progetto, avranno il compito di riattivare i luoghi, attrarre flussi esterni e coinvolgere le comunità locali. Un ostello, quindi, non solo come luogo adibito all’accoglienza, ma una realtà multifunzionale destinata alla ricezione turistica e alla promozione culturale tramite eventi, attività e percorsi turistici che valorizzino le risorse paesaggistiche, storico-artistiche ed enogastronomiche del territorio, per un’offerta turistica sempre maggiore grazie anche alla recente apertura del parco Tuscia Avventure.

Nel dettaglio, l’Ostello Farnese conta 17 stanze per complessivi 24 posti letto, con una serie di servizi per gli ospiti tra cui reception, colazione, connessione wi-fi gratuita in camere e aree comuni, riscaldamento e aria condizionata, cucina a disposizione degli alloggianti, lavasciuga a gettoni, culla, fasciatoio e servizi per famiglie con neonati, navette su prenotazione. L’ostello, per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, oltre alla regolare pulizia di tutte le superfici con prodotti certificati, è dotato di dispositivi di protezione (mascherine, guanti, gel dispenser).

“Siamo orgogliosi di aver inaugurato l’Ostello Farnese – commenta il sindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi – che rappresenta un ulteriore risultato frutto del nostro costante impegno rivolto all’ospitalità, alla cultura e alla promozione. Grazie al presidente Zingaretti per la sua presenza in questa importante giornata. Il bando della Regione Lazio ci ha consentito di realizzare un’importante struttura a servizio dei visitatori, valorizzando ancor di più un complesso storico come le Scuderie di Palazzo Farnese e offrendo nuove opportunità ai giovani. Dopo il Palazzo della Cultura, il Teatro Don Paolo Stefani, l’organizzazione di eventi di altissimo spessore e richiamo, Caprarola è sempre più accogliente ed è ormai un punto di riferimento turistico-culturale per tutta la regione e oltre”.