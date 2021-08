Soriano, attesa per la consegna del premio artistico “Gli Oleandri 2021”

L’arte, in tutte le sue sfumature, sarà la protagonista della giornata di sabato 14 agosto. Grande attesa per la consegna del premio “Gli Oleandri”: un’iniziativa a cura dell’Associazione Soriano Terzo Millennio che mira a coinvolgere tutti gli appassionati di pittura nell’incantevole cornice di Palazzo Chigi-Albani.

La tradizione del premio “Gli Oleandri” ha radici negli anni passati, precisamente 9 anni fa, ed è divenuta, ormai, un appuntamento molto seguito ed apprezzato dal pubblico. Il premio conferisce un riconoscimento alla creatività, alla valorizzazione dell’arte locale ed alla tecnica artistica della pittura.

Il programma della giornata prevede, alle ore 16.00, l’inizio dell’asta di beneficenza. Un’iniziativa importante per il paese dei monti Cimini poiché tutti i soldi raccolti saranno destinati al restauro, portato avanti dal Comune, che interessa il bellissimo affresco del castello.

Successivamente, alle ore 17.00, sarà il turno dell’attesa iniziativa “L’Arte per L’Arte” mentre, alle 18.00, saranno presentati al pubblico gli artisti partecipanti all’evento.

La giornata dedicata all’arte si concluderà alle 19.00 con la tanto attesa consegna del premio “Gli Oleandri 2021”. Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticovid.

“Una manifestazione a cui siamo tutti molto affezionati – fanno sapere dall’amministrazione comunale – e che riscuote ogni anno un grande successo di pubblico. Siamo certi che, anche in questa edizione, i partecipanti ci regaleranno tante emozioni”.