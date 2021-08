A Ronciglione proseguono i “Viaggi nell’arte”

Senza soluzione di continuità proseguono “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”, in programma al parco comunale “Don Pacifico Chiricozzi”. Sabato 14 agosto alle 21 Ronciglione sarà “investita” da una pioggia di colori ed emozioni carnevalesche con “La festa dei colori”, uno spettacolo itinerante musico-teatrale su trampoli presentato “Abraxa Teatro”. Giganti dal comportamento apparentemente dignitoso, suonatori dall’incedere misterioso compariranno nelle vie e nelle piazze, tra le vetrine colorate e le panchine soleggiate per lasciare gioie e allegria in ogni luogo al loro passaggio.

Per la cronaca, il festival andrà avanti fino al 28 agosto ed è promosso e organizzato dell’associazione culturale “Artenova” oltre che dal Comune di Ronciglione con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura) che ha annoverato i “Viaggi dell’Arte” tra i festival di rilevanza nazionale. Il cartellone è ricco di spettacoli e personaggi, i generi e i contenuti variano per soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo e per regalare a tutti forti emozioni. In totale, dodici spettacoli diversi da non perdere.