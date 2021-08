Talete S.p.A. balneabilità del lago di Bolsena, aree sotto controllo

In riferimento all’articolo pubblicato su diverse testate riguardante la balneabilità del lago di Bolsena, preme sottolineare che i rilievi della Goletta dei laghi di Lega Ambiente pronti a evidenziare parametri microbiologici superiori ai limiti di legge, si riferiscono a campionamenti effettuati in prossimità di foci di fossi o torrenti che non sono direttamente collegati agli impianti di sollevamento del collettore circumlacuale.

A due mesi dall’inizio della conduzione del depuratore di Marta a servizio del collettore circumlacuale, i valori delle analisi effettuate lungo il lago di Bolsena, sono conformi alla normativa e lo specchio d’acqua risulta balneabile.

Continua l’impegno di Talete S.p.A. volto ad aumentare il rendimento depurativo dell’impianto; l’azienda mantiene sempre alta l’attenzione sulla tutela dell’ambiente lacuale, fluviale e marino e – proprio per questo – viene confermata la disponibilità a collaborare e/o fornire informazioni a Lega Ambiente al fine di migliorare ancor di più la qualità del lago di Bolsena.