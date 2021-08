Prima serata di successo per la mostra “Tra i Rami dell’Arte” di Tarquinia

Inaugurata ieri sera la rassegna di arte e musica dell’Associazione artistico culturale Tra i Rami dell’Arte realizzata presso il parco Felice De Sanctis in collaborazione con la ProLoco di Tarquinia e il patrocinio e contributo del Comune di Tarquinia. Taglio del nastro alla presenza del sindaco Alessandro Giulivi e delle autorità locali. Padrino della manifestazione per questa VII edizione, l’atleta di Hand Bike Tiziano Monti, del team Obiettivo3 di Alex Zanardi, attuale maglia rosa del Giro d’Italia 2021.

Un successo che anche quest’estate conferma l’apprezzamento da parte del pubblico e di illustri ospiti che hanno partecipato all’inaugurazione come il Maestro scultore Alessio Paternesi tornato a Tarquinia per l’occasione. Interesse per le tante novità proposte in questa settima edizione, grande curiosità per la presenza del super ospite internazionale Ernesto Muniz che proprio nella giornata di ieri ha ricevuto una doppia nomination al Promax Awards come candidato al riconoscimento per le eccellenze in campo promozionale e di marketing e come miglior poster pubblicitario nella categoria arte.

Anche questa sera e domani Muniz invita il pubblico a portare immagini e ritagli da inserire nel Collage che realizzerà durante le serate. Gradito l’omaggio che l’artista messicano ha voluto fare alla città di Tarquinia che lo ha accolto con entusiasmo, inserendo l’immagine dei Cavalli Alati in uno dei suoi due quadri-collage esposti a Tra i Rami dell’Arte.

Apprezzamenti anche per il primo dei tre concerti del pianista Fabio Capriotti che ha letteralmente incantato il pubblico con le melodie di Ennio Morricone e Nicola Piovani tra gli altri, nel suo percorso pianistico dedicato al cinema. Stasera sarà la volta del concerto dedicato ai grandi successi internazionali mente domenica si chiuderà con il concerto dedicato al cantautorato italiano. Dalle 18 a mezzanotte con biglietto acquistabile direttamente presso il Parco Felice De Sanctis di Tarquinia.