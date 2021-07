Sabato a Ronciglione il reading di Italia-Brasile

Va in scena sabato 31 luglio alle 21 “Italia-Brasile e le altre”, evento fuori cartellone nell’ambito de “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”, rassegna culturale estiva in corso di svolgimento al parco “don Pacifico Chiricozzi” di Ronciglione con la direzione artistica di Gino Auriuso.

“Italia-Brasile e le altre” è un reading scritto a sei mani dai “Maritozzi” – l’avvocato Alessandro Tozzi, il “prof” delle superiori Antonello Ricci e il giornalista Massimiliano Morelli – che rende merito a una delle partite di calcio più affascinanti della nazionale, il successo sui sudamericani datato 5 luglio 1982 che apri la strada verso la conquista della coppa del mondo. Non solo football, il reading interseca storie di pallone con attimi fuggenti di un’Italia che non c’è più.

La serata segue la pubblicazione di questi giorni del libro che prende il nome dell’omonimo libro. Il volume, 128 pagine, è edito da Davide Ghaleb e potrà essere acquistato a margine dello spettacolo.

A seguire, alle 21.30, spazio allo spettacolo “Dal Vesuvio al Cupolone”. Il biglietto d’ingresso (5 euro) vale per entrambi gli spettacoli.