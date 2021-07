Lanuvio, il parco Villa Sforza Cesarini ospita Suoni “divini”

Un’occasione preziosa per scoprire uno dei tesori del Lazio nel cuore del Parco dei Castelli Romani: Lanuvio, l’antica Civita Lavinia!

Nell’ambito della rassegna “I PARCHI DEL LAZIO, L’ESTATE COMINCIA QUI” ideata e promossa dalla Regione Lazio per far scoprire i “paradisi terrestri” del nostro territorio e le sue eccellenze eno-gastronomiche, domenica 25 luglio 2021 il Parco Villa Sforza Cesarini ospiterà il primo appuntamento dI Suoni “divini” tra le radici della nostra regione” ciclo di eventi enologico-musicalI, realizzati in collaborazione con AIS Lazio- Associazione Italiana Sommelier a cura di Leeloo- informazione e comunicazione con la direzione artistica di Matteo D’Agostino.

Gli eventi sono a numero chiuso su prenotazione obbligatoria per consentirne lo svolgimento in sicurezza con il rispetto rigoroso delle norme anti-covid.

Cultura con escursioni archeologiche e presentazioni di libri; sport ed attività per bambini con laboratori sul riciclo; degustazioni dei vini del territorio e dei prodotti di Natura in Campo, spettacolo musicale dedicato al rispetto della natura e alla buone pratiche del riciclo: ecco tutti gli elementi che renderanno questa giornata indimenticabile e consentiranno di conoscere le bellezze e le eccellenze del Parco dei Castelli Romani.

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria.

Esprime soddisfazione per l’iniziativa l’Amministrazione Comunale di Lanuvio attraverso le parole dell’Assessore alla Cultura e agli Eventi Alessandro De Santis e a quelle dell’Assessore al Turismo Valeria Viglietti: “Siamo onorati che il Parco dei Castelli Romani e la Regione Lazio abbiano scelto la splendida location di Villa Sforza per organizzare una manifestazione di grande livello. L’augurio è che questo possa essere il primo di una serie di eventi comuni in grado di poter valorizzare le eccellenze del nostro magnifico territorio”.

Ore 8.30- 12.30

PEDALATA CICLOTURISTICA GUIDATA DEL TOUR DEGLI IMPERATORI.

PERCORSO CALIGOLA.

Itinerario tra natura e storia. Appuntamento da Piazza Carlo Fontana. I partecipanti devono essere dotati di bici propria. Caratteristiche del percorso: 1000 mt di dislivello per 45 km, adatto a persone esperte. Prenotazione obbligatoria al 393. 1667175 entro il 23 /07 ore 20.Max 20 persone.

A cura di Team Civita Bike.

Ore 10, 17 e 20

VISITE GUIDATE ARCHEOLOGICHE GRATUITE ALLA SCOPERTA DI VILLA SFORZA CESARINI E LA SALA DELLE COLONNE, TEMPIO DI GIUNONE, SALE DEL SERPENTE.

Partenza da Villa Sforza Cesarini dove si visiterà la sala delle Colonne e il terrazzamento occidentale del santuario di Giunone Sospita con il cosiddetto antro del serpente. La seconda tappa della visita riguarderà il tempio di Giunone Sospita ( fase tardo-arcaica e medio-repubblicana). Terza e ultima tappa alla sala della stipe di Pantanacci/sala del serpente.

Max 20 persone a gruppo

Prenotazione obbligatoria: luca.attenni@comune.lanuvio.rm.it – 0693789237

Ore 12 – 22

AREA MERCATO CON I PRODUTTORI DI NATURA IN CAMPO E PRODUTTORI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA.

Ingresso libero con l’obbligo del rispetto del distanziamento e con il divieto di assembramento. Controlli all’ingresso.

Ore 10- 22

PROIEZIONE DI VIDEO CHE RACCONTANO IL TERRITORIO ALL’INTERNO DELLA VILLA SFORZA CESARINI

Albalonga 5000 anni di storia a cura di Rocco Lutrario

Progetto Albanus. Dentro l’antico emissario.

Un documentario di Massimo D’Alessandro ASSO – HYPOGEA

Ore 11- 13 e 15- 19

LABORATORIO MATERIALI RICICLATI PER BAMBINI a cura di Appha Onlus

Parco della Rimembranza

Max 6 bimbi alla volta

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo appha@tiscali.it

Ore 18

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LANUVIO GUIDA PER IL VIAGGIATORE”

DI LUCA ATTENNI. VILLA SFORZA CESARINI

Con Donatella Ansovini – giornalista tgrLazio, responsabile della rubrica Grand’Arte

Interviene l’autore

Max numero 50 SU PRENOTAZIONE AL LINK:

https://tinyurl.com/LanuvioPomeriggio o alla mail viviiparchi@gmail.com

Ore 19 – 21

RITORNO AL FUTURO: ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEI CASTELLI ROMANI E DELLA LORO EVOLUZIONE.- VILLA SFORZA CESARINI

Presentazione a cura di AIS Lazio – Associazione Italiana Sommelier e di Natura In Campo

Degustazione in sicurezza

Saranno degustati anche i prodotti di Cibaria di Rocco Lutrario.

MAX 50 persone SU PRENOTAZIONE AL LINK

https://tinyurl.com/LanuvioPomeriggio o alla mail viviiparchi@gmail.com

Ore 21- 22

CONCERTO ORQUESTA REUSÓNICA TRÍO – VILLA SFORZA CESARINI

Un progetto dall’incredibile valenza musicale e ambientale allo stesso tempo. L’Orquesta Reusonica Trio propone una riscoperta della materia per il suo riuso ma con un’AVVERTENZA: anche se gli strumenti usati nascono dalla trasformazione, quindi dalla seconda vita di altri oggetti di uso comune, qui parliamo di VERA MUSICA. I 3 musicisti che la compongono suoneranno con strumenti autocostruiti con materiali riciclati e recuperati che normalmente vengono scartati o utilizzati per altro.