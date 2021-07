Cerveteri, sul lungomare dei Navigatori Etruschi secondo weekend con Aspettando Etruria Eco Festival

Dopo il successo dell’esordio, da venerdì 23 a domenica 25 luglio nuova carrellata di eventi di Aspettando Etruria Eco Festival sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare. Buon cibo, birre artigianali, prodotti tipici, tanta musica ed eventi per tutti i gusti. Questi gli ingredienti del finesettimana in riva al mare, sulla spiaggia degli etruschi di Cerveteri.

Venerdì 23 luglio apre il “Tormentone Beach Party”, un evento targato “Banana Café”, tra stand e la musica di DJ Marco Cassandri, che remixerà i grandi tormentoni del passato e del presente per trascorrere una serata da sogno a pochi passi dalla spiaggia.

Sabato 24 luglio stand aperti dalle ore 18:00, tra DJ SET e artigianato. Alle ore 20:30 sul palco salirà l’entusiasmo della rock band DEMO’S. A seguire, arrivano i BALKANSKI PUT, band nata a Roma nel 1995 con la volontà di aggiornare i ritmi e le sonorità balcaniche al contemporaneo. Ultimo appuntamento della serata, con il DJ SET di DJ LUZY.

Domenica 25 luglio chiude il weekend la cover band degli AC/DC, gli AC/HD, un omaggio alla rock band australiana che ha segnato un’epoca.

Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid19. Si raccomanda pertanto a tutti di portare con se sempre la mascherina protettiva e di attenersi alle indicazioni che fornirà il personale addetto alla sicurezza presente sul Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Commenta gli eventi in programma, Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, che dichiara: “la scorsa settimana è stata davvero una grande emozione vedere tante persone passeggiare sul nostro nuovo Lungomare dei Navigatori Etruschi. Un’immagine che tanti ragazzi e ragazze della nostra città forse non hanno mai visto nella loro vita qui a Cerveteri. A pochi passi dalla spiaggia, a Campo di Mare, su un Lungomare completamente nuovo dopo lo straordinario lavoro di restyling portato avanti dall’Amministrazione comunale di Cerveteri, potevano ascoltare della musica, bere un aperitivo, stare insieme, all’aria aperta. Le immagini della scorsa settimana, speriamo di riviverle anche questa volta, con un programma davvero ricco di appuntamenti, pensato per le famiglie e in particolar modo per i più giovani, con eventi tutti ad ingresso gratuito. In attesa, ovviamente, dei grandi appuntamenti del mese di agosto, quando sul Palco di Etruria Eco Festival, saliranno artisti straordinari con tutti concerti sempre ad ingresso gratuito”.